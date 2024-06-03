«Зенит» выиграл Кубок и оформил домашний требл, Моуринью возглавил «Фенербахче», «Эдмонтон» в финале НХЛ, 0:6 и 0:6 Потаповой от Швентек и другие новости

1. «Зенит» выиграл Кубок России, вырвав победу у «Балтики» – 2:1! Алип забил победный на 95-й (первый гол за клуб).
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