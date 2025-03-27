Шойгу инсайдеры отправили в губернаторы. Но его место неожиданно заняли

25 марта на фоне сообщений уральских СМИ о том, что секретаря Совбеза Сергея Шойгу ожидают в ближайшие дни в Екатеринбурге, где он вроде как должен провести совещание по противодействию паводкам, появилась крайне занятная «молния».
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