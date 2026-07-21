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Месси не говорил близким, что завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026. Он приехал на турнир без готового решения (Tyc Sports)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси еще не принял решение относительно будущего в национальной команде.

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