В администрации главы Башкирии рассказали, что несколько их сотрудников служат на СВО

Ветераны спецоперации часто обращаются с просьбой устроить их на государственную и муниципальную службу в регионеНесколько сотрудников администрации главы Башкирии служат на СВО, а ветераны спецоперации часто обращаются с просьбой устроить их на государственную и муниципальную службу в регионе.
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