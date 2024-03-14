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В администрации главы Башкирии рассказали, что несколько их сотрудников служат на СВО

В администрации главы Башкирии рассказали, что несколько их сотрудников служат на СВО

Ветераны спецоперации часто обращаются с просьбой устроить их на государственную и муниципальную службу в регионеНесколько сотрудников администрации главы Башкирии служат на СВО, а ветераны спецоперации часто обращаются с просьбой устроить их на государственную и муниципальную службу в регионе.

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