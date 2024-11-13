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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин завершил матч с «Виннипегом» с «минус 4». У него передача, 5 бросков и 2 потери за 23:09

«Рейнджерс» проиграли «Джетс» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Показатель полезности 33-летнего российского форварда стал одним из худших в клубе из Нью-Йорка.

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