В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с оплатой штрафов через СБП

Будь в курсе✴

Злоумышленники могут предлагать пользователям оплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП), цель подобных мошеннических схем — побудить незамедлительно перевести деньги, не задавая вопросов и не проверяя информацию.