В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с оплатой штрафов через СБП

Злоумышленники могут предлагать пользователям оплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП), цель подобных мошеннических схем — побудить незамедлительно перевести деньги, не задавая вопросов и не проверяя информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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