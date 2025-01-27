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В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с оплатой штрафов через СБП

В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с оплатой штрафов через СБП

Злоумышленники могут предлагать пользователям оплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП), цель подобных мошеннических схем — побудить незамедлительно перевести деньги, не задавая вопросов и не проверяя информацию.

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