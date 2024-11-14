Акции Cava Group (CAVA) подскочили на 17% после публикации финансового отчета компании за 3 квартал

Акции Cava Group (CAVA) выросли на 17% в среду, после того как сеть ресторанов средиземноморской кухни сообщила о результатах 3 квартала, превзошедших ожидания, и повысила прогноз роста продаж на 2024 финансовый год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии