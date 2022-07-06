УГМК и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве

Во время проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2022» губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) Андрей Козицын подписали соглашение о сотрудничестве Во время проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2022» губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) Андрей Козицын подписали соглашение о сотрудничестве.