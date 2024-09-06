В офисе Зеленского ищут шпиона, слившего данные для ударов по ВСУ

КИЕВ, 6 сентября, ФедералПресс. Киевские власти обеспокоены тем, что с лета 2024 года ВС РФ начали наносить все более точные удары по критически важным объектам ВСУ, уничтожая как офицеров, так и иностранных наемников и западную технику.