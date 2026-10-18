Поиск инвестора — задача любого производства, от фермы до космической корпорации. За инвесторами охотится даже самый богатый человек планеты Илон Маск.
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