Тайлер Хирро: «Я чертовски ценен. Собираюсь показать это в новом сезоне»

Защитник «Майами» Тайлер Хирро рассказал о своем отношении к тому, что на протяжении всего межсезонья его воспринимали как «актив», который может быть задействован клубом для приобретения Дэмиана Лилларда.
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