RTX 5060 Ti и RTX 5060 могут появиться в марте, чтобы привлечь внимание AMD

Бюджетные графические процессоры Nvidia RTX 5060 Ti и RTX 5060, как сообщается, будут представлены в следующем месяце, согласно слайду, опубликованному тайваньским производителем оборудования Chaintech (через wxnod).
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