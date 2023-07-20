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Подоляк заявил, что суда не зайдут в порты Украины без зерновой сделки

Подоляк: без зерновой сделки иностранные суда не решатся заходить в порты Украины Подоляк отреагировал на предупреждение России о том, что суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов.

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