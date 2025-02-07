Гибель миллионов и взрыв в 720 мегатонн – чем грозит Петербургу падение астероида Евгения КомароваВзрыв в 720 мегатонн и гибель миллионов в результате падения астероида на Санкт-Петербург – такой сценарий планируют представить в рамках учений.
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