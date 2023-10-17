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Царьград

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Следили из органов: В убийстве Дугиной замешан экс-полицейский

Следили из органов: В убийстве Дугиной замешан экс-полицейский

Бывшего офицера ГИБДД будут судить за незаконный сбор данных о погибшей журналистке Дугиной.Бывший сотрудник ГИБДД майор полиции Иван Рыбин и мелкий предприниматель Даниил Чоудхури оказались на скамье подсудимых из-за сбора личных данных журналистки Дарьи Дугиной.

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Комментарии
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ВС
Валерий Соловьев
Так в ГИБДД и идут только за тем, чтобы бабло стричь.
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3 час.

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