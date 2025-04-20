На побережье Крыма построят яхтенные марины

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии