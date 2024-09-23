Всероссийская федерация легкой атлетики потратила 87 млн на зарплаты функционерам в 2023-м, Федерация фигурного катания – 73 млн

Данные по федерациям опубликованы на сайте Министерства спорта России: ● Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) – 100 миллионов 818 тысяч на содержание аппарата управления (из них на зарплаты – 87 809 180); ● Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) – 79 млн 605 тысяч (зарплаты – 73 651 000); ● Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) – 63 млн 894 тысячи (зарплаты – 46 892 000); ● Союз биатлонистов России (СБР) – 53 млн 929 тысяч (зарплаты – 39 482 000); ● Союз конькобежцев России (СКР) – 52 млн 721 тысяча (зарплаты – 37 781 160); ● Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) – 37 млн 308 тысяч (зарплаты – 22 409 130).