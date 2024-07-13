Четверо сотрудников ГУФСИН были уволены после захвата заложников в ростовском СИЗО

В результате внутренней проверки, проведенной комиссией Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, были выявлены серьезные нарушения в работе руководителей и сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области.
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