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Калужские новости

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В Калуге и области заработали три новых комплекса фиксации нарушений ПДД

В Калуге и области заработали три новых комплекса фиксации нарушений ПДД

Калужских автовладельцев предупредили о новых камерах, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движенияКалужских автовладельцев предупредили о новых камерах, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

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