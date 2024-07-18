В Калуге и области заработали три новых комплекса фиксации нарушений ПДД

Калужских автовладельцев предупредили о новых камерах, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движенияКалужских автовладельцев предупредили о новых камерах, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)