Андреева о миксте с Рублевым: «До сих пор немного жаль, что в концовке последнего матча я немного накосячила»

Мирра Андреева поделилась впечатлениями от микста на US Open . В паре с Андреем Рублевым они дошли до полуфинала, где уступили Каролине Муховой и Якубу Меньшику – 5:4, 3:5, 11-9 «Мы очень весело провели время.
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