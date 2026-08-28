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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о миксте с Рублевым: «До сих пор немного жаль, что в концовке последнего матча я немного накосячила»

Мирра Андреева поделилась впечатлениями от микста на US Open . В паре с Андреем Рублевым они дошли до полуфинала, где уступили Каролине Муховой и Якубу Меньшику – 5:4, 3:5, 11-9 «Мы очень весело провели время.

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