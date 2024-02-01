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У больных Паркинсоном обнаружена особенность глаз: что это значит

У больных Паркинсоном обнаружена особенность глаз: что это значит

Ученые выяснили, что у больных Паркинсоном есть одна особенность, связанная с глазами. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале NPJ Parkinson’s Disease, изучалось, какие особенности глаз есть у пациентов с болезнью Паркинсона (БП).

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