У больных Паркинсоном обнаружена особенность глаз: что это значит

Ученые выяснили, что у больных Паркинсоном есть одна особенность, связанная с глазами. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале NPJ Parkinson’s Disease, изучалось, какие особенности глаз есть у пациентов с болезнью Паркинсона (БП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии