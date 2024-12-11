58 жертв торговли людьми выявили в Казахстане

Ровно 76 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. С первых дней независимости Казахстан стремится к соблюдению этого основополагающего документа, передает «24KZ».
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