В Архангельске открыли дистанционный центр лучевой диагностики

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский оценил работу нового дистанционного консультативного центра лучевой диагностикиВ Архангельске начал работу дистанционный консультативный центр лучевой диагностики.
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