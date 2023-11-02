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В Архангельске открыли дистанционный центр лучевой диагностики

В Архангельске открыли дистанционный центр лучевой диагностики

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский оценил работу нового дистанционного консультативного центра лучевой диагностикиВ Архангельске начал работу дистанционный консультативный центр лучевой диагностики.

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