NYP заявила об отсутствии у Обамы веры в победу Харрис на выборах

Бывший президент США Барак Обама не поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента, поскольку считает, что она не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заявили источники, близкие к семье Байдена, New York Post.
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