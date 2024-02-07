«Челси» пробился в 1/8 финала Кубка Англии

«Челси» на выезде неожиданно легко переиграл «Астон Виллу» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. В Бирмингеме завершился матч-переигровка 1/16 финала Кубка Англии, в котором местная «Астон Вилла» принимала «Челси».
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