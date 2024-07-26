GTA 6 перенесут? Профсоюз SAG-AFTRA начинает новую забастовку, которая может повли...

GTA 6 перенесут? Профсоюз SAG-AFTRA начинает новую забастовку, которая может повлиять на график выхода AAA-игрРелиз GTA 6 может задержаться из-за новой забастовки, спровоцированной профсоюзов SAG-AFTRA, в который входят актеры озвучки и записи движений.