GTA 6 перенесут? Профсоюз SAG-AFTRA начинает новую забастовку, которая может повли...

GTA 6 перенесут? Профсоюз SAG-AFTRA начинает новую забастовку, которая может повлиять на график выхода AAA-игрРелиз GTA 6 может задержаться из-за новой забастовки, спровоцированной профсоюзов SAG-AFTRA, в который входят актеры озвучки и записи движений.
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