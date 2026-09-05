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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Монако» – 3 от L’quipe. Он пропустил оба удара в створ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил низшую оценку среди игроков парижской команды за матч с «Монако».

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