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Царьград

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Ekonomim: Анталья потеряет до 700 млн евро из-за снижения турпотока

Ekonomim: Анталья потеряет до 700 млн евро из-за снижения турпотока

Анталья может потерять до 700 миллионов евро из-за сокращения турпотока. В 2026 году провинцию посетили на 6% меньше туристов, однако русские путешественники продолжили посещать курорт в прежнем объеме, составляя 2,17 миллиона человек.

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