Что выбрать для маленькой квартиры: диван или кровать?

Разбираем плюсы и минусы обоих вариантов. Обустройство небольшой квартиры или студии может быть непростым: как совместить дизайн и функциональность? Один из наиболее часто возникающих вопросов — выбрать диван или кровать в качестве основного предмета мебели для гостиной.