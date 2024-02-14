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Что выбрать для маленькой квартиры: диван или кровать?

Что выбрать для маленькой квартиры: диван или кровать?

Разбираем плюсы и минусы обоих вариантов. Обустройство небольшой квартиры или студии может быть непростым: как совместить дизайн и функциональность? Один из наиболее часто возникающих вопросов — выбрать диван или кровать в качестве основного предмета мебели для гостиной.

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