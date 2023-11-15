Косметолог Ладыгина посоветовала зимой использовать солнцезащитный крем с минимальным SPF

Ультрафиолетовые лучи вредят коже в любое время года. Для ее защиты следует использовать солнцезащитный крем с минимальным SPF не только летом, но и зимой, сообщила косметолог Ирина Ладыгина в беседе с Pravda.
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