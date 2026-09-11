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Царьград

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Fesco запустит новый маршрут контейнеров из Индии через Владивосток

Fesco запустит новый маршрут контейнеров из Индии через Владивосток

Транспортная группа "Fesco" 19 сентября начнет перевозку контейнеров из Индии через Владивостокский порт.

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