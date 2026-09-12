Капитан танкера «Армада Лидер» пропал после атаки дронов в Черном море

Танкер «Армада Лидер» атакован: экипаж эвакуирован, капитана нет.Олег Выгонный, капитан танкера «Армада Лидер», перестал выходить на связь после атаки украинских беспилотников.
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