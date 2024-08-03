Помощь пострадавшим из-за разрушения дома в Нижнем Тагиле: основное 🔸 прошла встреча с пострадавшими, она началась с минуты молчания; 🔸 полпред в УрФО Владимир Якушев поручил организовать доступ жителей в уцелевшие квартиры дома; 🔸 глава региона объявил об увеличении выплаты пострадавшим, которые полностью утратили имущество, до 500 тысяч рублей; 🔸 на счета мэрии Нижнего Тагила поступили средства для приобретения жилья пострадавшим; 🔸 прокуратура закрепила за каждым пострадавшим ответственного сотрудника для более оперативного решения вопросов, ранее, по требованию губернатора региона, также были закреплены за тагильчанами сотрудники мэрии; 🔸 следственными органами ведется расследование по факту крушения дома.