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Земский Вестник

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Помощь пострадавшим из-за разрушения дома в Нижнем Тагиле: основное

Помощь пострадавшим из-за разрушения дома в Нижнем Тагиле: основное 🔸 прошла встреча с пострадавшими, она началась с минуты молчания;  🔸 полпред в УрФО Владимир Якушев поручил организовать доступ жителей в уцелевшие квартиры дома; 🔸 глава региона объявил об увеличении выплаты пострадавшим, которые полностью утратили имущество, до 500 тысяч рублей; 🔸 на счета мэрии Нижнего Тагила поступили средства для приобретения жилья пострадавшим; 🔸 прокуратура закрепила за каждым пострадавшим ответственного сотрудника для более оперативного решения вопросов, ранее, по требованию губернатора региона, также были закреплены за тагильчанами сотрудники мэрии; 🔸 следственными органами ведется расследование по факту крушения дома.

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