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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккенна катался в звене с Таваресом и Нюландером на первой тренировке в «Торонто». Гэвин сказал: «Приятно осознавать, что мне доверяют и ставят с такими игроками»

Форвард «Торонто» Гэвин Маккенна провел первую официальную тренировку в составе клуба.  Первый номер драфта НХЛ-2026 катался в одной тройке с Джоном Таваресом и Вильямом Нюландером на первом занятии команды после открытия тренировочного лагеря.

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