Маккенна катался в звене с Таваресом и Нюландером на первой тренировке в «Торонто». Гэвин сказал: «Приятно осознавать, что мне доверяют и ставят с такими игроками»

Форвард «Торонто» Гэвин Маккенна провел первую официальную тренировку в составе клуба. Первый номер драфта НХЛ-2026 катался в одной тройке с Джоном Таваресом и Вильямом Нюландером на первом занятии команды после открытия тренировочного лагеря.