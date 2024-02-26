Герасимов наградил бойцов 58-й армии ЮВО, отличившихся на спецоперации

РИА Новости/Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ Начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны РФ генерал Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и провел церемонию награждения бойцов, которые отличились в сражениях в зоне проведения спецоперации.