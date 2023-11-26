Правительство Дагестана: в регион прибыли еще 27 палестинских беженцев

Вторая группа палестинских беженцев прибыла в Дагестан утром 26 ноября. Всего в российском регионе приняли 27 эвакуированных жителей Палестины, сообщается в официальном Telegram-канале правительства республики.
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