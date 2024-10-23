Хронология и факты: Глюкоза объяснила свое задержание в аэропорту Шереметьево

Глюкоза прокомментировала свое задержание в аэропорту Шереметьево Накануне стало известно, что певицу Наталью Ионову-Чистякову, известную как Глюк’оZа, задержали в аэропорту, посчитав опьяненной наркотическими веществами, а затем оштрафовали.
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