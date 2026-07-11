ВС РФ расширяют зону контроля в Купянске-Узловом, выдавливая противника за Оскол На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои за Купянск-Узловой, где по.
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ВС РФ расширяют зону контроля в Купянске-Узловом, выдавливая противника за Оскол На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои за Купянск-Узловой, где по.
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