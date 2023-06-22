‼️ Из-за повреждения дороги на Чонгарском мосту движение транспорта переориентировали на пункты пропуска Армянск и Перекоп 🚌 Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск.