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‼️ Из-за повреждения дороги на Чонгарском мосту движение транспорта

‼️ Из-за повреждения дороги на Чонгарском мосту движение транспорта переориентировали на пункты пропуска Армянск и Перекоп 🚌 Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск.

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