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Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

@ Kay Nietfeld/dpa/Reuters Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться».

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