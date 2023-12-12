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Ледяной фонтан: брак геологов на Зюраткуле стал приманкой для туристов

Ледяной фонтан: брак геологов на Зюраткуле стал приманкой для туристов

Зимняя достопримечательность достигла в высоту 10 метров, и это еще не предел.В 1976 году геологоразведочная экспедиция на территории нынешнего национального парка "Зюраткуль" (Челябинская область) пробурила шурф в поисках железной руды.

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