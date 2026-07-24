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Татар-информ

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Представители РТ могут присоединиться к форуму «Безопасность и охрана труда»

Представители РТ могут присоединиться к форуму «Безопасность и охрана труда»

Один из баннеров выставки-форума Изображение предоставлено организаторами мероприятия Юбилейная, 30-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2026) состоится с 17 по 20 ноября текущего, 2026 года в Москве.

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