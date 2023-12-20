Электрический грузовик установил рекорд после подъема на самый высокий вулкан

Электрогрузовик взбирается на вулкан / © Gebrüder Weiss Грузовик создан на базе многоцелевого транспортера Aebi VT450 и приводится в движение благодаря двум электродвигателям мощностью по 120 киловатт каждый.
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