Глава Военного комитета НАТО: лучшая победа – та, ради которой не надо сражаться План НАТО «Теория победы» должен убедить потенциального противника отказаться от нападения, заявил председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
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