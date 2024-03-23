Координатор Кирби цинично попытался оправдать события в «Крокус-Сити-Холле» политикой

Координатор в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что теракт в Подмосковном «Крокус-Сити-Холле» мог стать следствием несогласия «некоторых людей» с политикой правительства и президента России.
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