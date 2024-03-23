РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Абрамчук
    Дурень есть, а думки нет.Генерал Кривонос:...
  • Андрей Шишинов
    дурень думкой богатеет.Генерал Кривонос:...
  • Михаил Солдатов
    Ні, дорогий, це ми, росіяни, повинні вичистити поганою мітлою всіх бандерівців від Волгограда до Львова, як це зробил...Генерал Кривонос:...

Координатор Кирби цинично попытался оправдать события в «Крокус-Сити-Холле» политикой

Координатор в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что теракт в Подмосковном «Крокус-Сити-Холле» мог стать следствием несогласия «некоторых людей» с политикой правительства и президента России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх