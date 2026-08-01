В Ленинском районе Крыма произошло смертельное ДТП

В Ленинском районе Крыма произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вечером 28 июля 2026 года на автодороге Ленино — Мысовое в районе села Семеновка водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на двух пожилых пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.