В России выполнен полный комплекс мер по обеспечению внутреннего рынка топливом, ситуация находится на постоянном контроле властей, заявил министр энергетики Сергей Цивилёв.
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