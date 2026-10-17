Главное в тезисах: Тезис 1: Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Доброполья приблизило установление контроля над всем Донбассом — город был одним из крайних населённых пунктов республики на границе с Днепропетровской областью.
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