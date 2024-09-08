Эксперты: пиво сильно подорожало для россиян

В Новосибирске средняя цена за бутылку 0,5 выросла за год до 115 рублей, уверяют эксперты. При этом специалисты, собирающие статистические данные, фиксируют чуть ли не обратную тенденцию – к удешевлению пива за год.
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