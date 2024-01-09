В Екатеринбурге ребенок провалился под лед

В Екатеринбурге в Академическом районе произошло ЧП. Мальчик провалился под лед на реке Патрушихе. Инцидент произошел в районе пешеходного моста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Полиция, члены ДНД и казаки обеспечивают правопорядок в новогодние праздники на территории Новоуральского ГО
- Отец выбросил годовалую девочку из окна квартиры в Екатеринбурге, тело обнаружили спустя четыре дня
- Новоуральские полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества Христова
Свежие комментарии